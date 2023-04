En plein calvaire, le PSG reçoit un énorme message

Arnaud De Kanel

Le PSG n'y arrive plus. Encore défait sur sa pelouse, pour la seconde fois consécutive, le club de la capitale traverse la plus grosse crise sportive de l'ère QSI. Une nouvelle fois, c'est Christophe Galtier qui se retrouve sous le feu des critiques. L'entraineur du PSG peut compter sur le soutien de son confrère Laurent Blanc.

Les week-end se suivent et se rassemblement pour le PSG, bousculé, et bien plus que cela même, par l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir. Les hommes de Christophe Galtier ont enchainé une deuxième défaite de rang, la cinquième de la saison en championnat. Le coach parisien se retrouve sous pression. Il a reçu un très beau message de Laurent Blanc, persuadé que son homologue redressera la barre du navire parisien.

«Ce n’est pas facile»

« Je pense que Christophe va y arriver mais c’est dur, parce que cet environnement n’est pas facile et part dans tous les sens : la saison prochaine, le recrutement… on entend des choses. C’est difficile parce que la saison n’est pas terminée, il reste encore neuf matchs. Il faut être conscient que la saison n’est pas finie, il faut remotiver tout le monde, ce n’est pas facile », a confié Laurent Blanc en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Christophe va y arriver»