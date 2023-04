Éjecté par le PSG, il répond cash aux journalistes

La rédaction

Revenu entraîner en France à l’OL en octobre dernier, Laurent Blanc s’est imposé face au PSG ce dimanche soir (0-1) au Parc des Princes. Un retour réussi donc, pour le « Président », qui avait effectué un passage remarqué sur le banc parisien pendant 3 ans. Malgré un départ assez brusque en 2016, ce dernier n’a pas voulu entendre parler de revanche.

Comme un symbole. L’OL de Laurent Blanc est venu s’imposer ce dimanche face au PSG, pointant du doigt toutes les failles d’un club parisien, que le champion du monde 98 a entraîné de 2013 à 2016. Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du club parisien depuis l’ère QSI, l’ancien défenseur n’a pas joué le revanchard, et a souhaité mettre tout le passé de côté dans ses déclarations d’après-match.

Un départ controversé en 2016

Pour rappel, malgré une année historique dans l’histoire du club parisien (4 titres nationaux), Laurent Blanc avait été licencié avec une belle prime à la clé. L’ancien sélectionneur des Bleus avait notamment payé son élimination face à Manchester City, en quarts de finale de Ligue des Champions, ainsi que des tensions avec certains joueurs. Pourtant, ce dernier avait prolongé son contrat jusqu'en 2018 quelques mois plus tôt.

« Ça serait infernal », Laurent Blanc pas revanchard envers le PSG