Une star du PSG se fait clasher, un terrible aveu est lâché

Régulièrement en proie à des problèmes physiques, Marco Verratti ne manque pas de détracteurs, lui dont l’hygiène de vie est pointée du doigt. Ancien entraîneur de l’international italien au PSG, Laurent Blanc reconnaît que celui-ci « n’a certainement pas fait le nécessaire » au quotidien pour faire preuve de régularité dans la capitale.

Arrivé dans l’anonymat à l’été 2012, Marco Verratti est rapidement devenu l’un des chouchous des supporters du PSG, mais l’international italien a également ses détracteurs. L’irrégularité et les absences répétées du milieu de terrain font en effet grincer des dents, la faute à son hygiène de vie jugée incompatible avec celle d’un footballeur de très haut niveau. Ancien entraîneur de Verratti au PSG, Laurent Blanc dresse le même constat.

« Dans sa vie de tous les jours, il n’a certainement pas fait le nécessaire »

« Le fait de ne pas avoir remplacé Thiago Motta, je pense que ça a été très préjudiciable pour le jeu de Marco , analyse Laurent Blanc sur Prime. Et puis, dans sa vie de tous les jours, il n’a certainement pas fait le nécessaire. Je le dis parce que je l’aime. »

« C’est reparti, c’est fiesta à gogo »