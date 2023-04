L’OM peut provoquer une révolution au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Premier du championnat, le PSG peut creuser l’écart ce dimanche en cas de succès contre l’OL. L’OM a fait un faux-pas et offre l’opportunité à Paris de prendre neuf points d’avance, de quoi sécuriser le titre. Si jamais le PSG venait à lâcher sa couronne, c’est Christophe Galtier qui en payerait les frais.

Le PSG est leader de Ligue 1 et a l’occasion de creuser l’écart ce dimanche en battant l’OL. Avec le match nul de l’OM contre Montpellier, une victoire du club de la capitale donnerait 9 points d’avance à Paris. Même si Marseille ne s’est jamais vraiment déclaré comme un candidat au titre, l’OM s’est mis à y croire à un moment donné. Igor Tudor, lui, préférait rester modeste, conscient que le PSG a de la marge.

«S’ils veulent gagner, ils gagnent»

« S’ils veulent gagner, ils gagnent (le PSG). Après, il y a Mbappé. J'ai un immense respect pour Messi, qui est pour moi le meilleur joueur de l’histoire du foot, Neymar est très fort lui aussi, mais aujourd’hui, Mbappé est le plus fort au monde et l'équipe n’est pas du tout la même avec ou sans lui. D'ailleurs, quand il n'était pas là, on les a battus (2-1, en 8e de finale de la Coupe de France). Ensuite, avec lui, et avec une autre motivation de leur part, ils ont gagné. Ils décident, toujours. C'est un championnat relevé, où tu dois lutter pour chaque point. On va essayer de tout gagner et on verra où cela nous mène », avait déclaré l’entraîneur de l’OM dans un entretien accordé à L’Équipe .

Galtier menacé en cas de perte du titre