Ce joueur du PSG l’a martyrisé, «il nous a fait danser»

La rédaction

Arrivé en 2012 au PSG en provenance de Pescara, Marco Verratti semble vouloir terminer sa carrière au PSG, lui qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026. Si ses dernières prestations ont été à l’image de son équipe, poussives et décevantes, le petit Italien a en revanche marqué les esprits de certains de ses adversaires. C’est le cas de l’ancien joueur du TFC Pantxi Sirieix.

Désormais âgé de 30 ans, Marco Verratti semble toujours aussi attaché au PSG. Alors que dans l’effectif actuel parisien, il est le joueur qui a passé le plus de temps sous les couleurs du club, l’international Italien a connu une saison certainement plus compliquée que les précédentes. Si sa capacité à devenir le vrai taulier de l’entrejeu parisien est régulièrement contestée, sa magie balle au pied, elle, ne l’a jamais vraiment été.

Pantxi Sirieix impressionné par Verratti

Joueur de Toulouse de 2004 à 2017, Pantxi Sirieix a eu plus d’une fois, l’occasion de croiser la route de Marco Verratti. Interrogé dans les colonnes de l’Équipe sur qui était le joueur le plus fort qu’il ait eu l’occasion d’affronter, le Basque est sans appel : « Verratti. Juste après son arrivée (au Paris-SG, en 2012), personne encore ne le connaissait. Il nous avait fait danser. Je me souviens d'une image où on est trois, quatre autour de lui, avec (Adrien) Regattin et (Jean-Daniel) Akpa-Akpro... Même s'il est tout petit, il est incroyable sous pression. Tu ne peux pas lui prendre le ballon » .

Ce jour-là, le PSG avait déroulé

En effet, le 14 septembre 2012, le PSG n’avait pas laissé d’espoirs au TFC en s’imposant assez aisément 2-0 au Parc des Princes, avec des buts de Javier Pastore et de Zlatan Ibrahimovic.