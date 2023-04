Il critique l’entraîneur de l’OM, grosse explication en interne

La rédaction

Tout va mal pour Jonathan Clauss depuis novembre. Non appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde alors qu'il y croyait, le défenseur olympien de 30 ans a beaucoup souffert de cette non-sélection. De plus, ses performances alternent entre le chaud et le froid et Clauss s'est montré critique envers son entraîneur publiquement. De quoi donner lieu à une explication entre les deux hommes.

Le point de bascule a eu lieu le 12 mars dernier face à Strasbourg, mais avant cela, la relation état déjà fraîche entre Jonathan Clauss et Igor Tudor. L'attitude au quotidien irritait passablement le staff de l'Olympique de Marseille car Igor Tudor trouvait que son défenseur ne travaillait plus assez à l'entraînement. Une situation qui n'a pas cessé de s'envenimer et qui, même si elle n'est pas arrivée au point de non retour, s'y rapproche dangereusement.

Clauss critique publiquement Tudor

Le 12 mars dernier donc, après le match face à Strasbourg frustrant (2-2), le latéral droit de l'Olympique de Marseille, Jonathan Clauss avait critiqué les choix de son entraîneur, Igor Tudor. Comme le rappelle L'Équipe , Jonathan Clauss avait pointé du doigt les changements de son coach que les joueurs n'avaient pas compris et qui avaient perturbé l'équilibre, menant à l'égalisation strasbourgeoise.

Explication entre 4 yeux

Ces critiques avaient donné lieu à une explication entre les deux hommes. Selon le quotidien sportif, le coach de l'OM n'avait pas du tout goûté à ces critiques. Il est expliqué que Tudor n'est pas du genre à faire dans le sentimental, lui qui n'hésite pas écarter certains cadres comme Payet, Bailly ou Guendouzi. Jonathan Clauss sera peut-être le prochain sur la liste sauf s'il parvient à retourner la situation à son avantage, comme le joueur qu'il était avant toutes ces tensions, qui lui a permis de porter le maillot de l'équipe de France.