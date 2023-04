Gros coup dur à l’OM, une décision est prise

Arnaud De Kanel

Le 13 novembre dernier, l'OM se déplaçait à Monaco en espérant y décrocher la victoire pour aborder au mieux la trêve mondialiste. En effet, il s'agissait du dernier match des internationaux avant de participer à la Coupe du monde. Mais ce soir là, ça avait tourné au drame pour Amine Harit. Gravement blessé, le milieu offensif marocain ne devrait plus rejouer avec l'OM cette saison.

Recruté sur le gong l'été dernier après un bon passage sous Jorge Sampaoli, Amine Harit avait réalisé un début de saison tonitruant qui lui avait valu d'être convoqué par Walid Regragui pour participer à la Coupe du monde au Qatar. Euphorique, le Marocain savait que pour préparer au mieux cette échéance, il ne devait pas jouer sur la retenue. Ainsi, il était venu affronter Monaco avec ses principes de jeu, dans le dribble et la percussion. Malheureusement, cela lui a coûté sa saison. Percuté par Axel Disasi, Amine Harit souffre d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche. L'OM a pris une décision radicale pour le reste de la saison le concernant.

Fin de saison pour Harit

Comme l'indique un membre de l'OM à Foot Mercato , la rééducation d'Amine Harit se déroule très bien. Le Marocain a repris la course, toujours accompagné de son sourire. Les premiers tests réalisés sont très satisfaisants mais l'OM ne veut prendre aucun risque afin d'éviter une rechute. De fait, le club a décrété que sa saison était terminée. Désormais, le vestiaire l'attend.

L'OM à fond derrière Harit