Fiasco redouté à l’OM, le message fort

Arnaud De Kanel

Au retour de la trêve internationale, l'OM recevait Montpellier pour le compte de la 29ème journée de Ligue 1. Le moment choisi par Igor Tudor pour relancer Vitinha après ses débuts très compliqués. L'attaquant portugais était titulaire vendredi soir mais il ne s'est pas franchement distingué. Malgré tout, le Croate fait bloc derrière lui.

Recruté pour 32M€ cet hiver, Vitinha inquiète depuis son arrivée à l'OM. Beaucoup redoutent un énorme fiasco car après ce recrutement historique, le jeune portugais ne joue pas et des mauvais échos ressortent de ses prestations à l'entrainement. Le club phocéen pourrait perdre énormément si Vitinha s'avérait finalement être un flop. Igor Tudor a décidé de le titulariser face à Montpellier ce vendredi pour lui redonner confiance. Mais encore une fois, l'attaquant n'a pas pesé dans le jeu marseillais. Plutôt que d'accabler son joueur, Tudor le défend corps et âme.

Incompréhension totale à l’OM, une star enrage https://t.co/oCjRvBgUSM pic.twitter.com/r6az2CB9sJ — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

«C'est un très bon finisseur»

Vitinha n'a pas été mis dans les meilleures dispositions contre Montpellier comme l'a constaté Igor Tudor qui lui a réitéré son soutien. « Vitinha, il doit continuer, avoir plus de ballons dans la surface, être plus servi. C'est comme ça qu'il joue, c'est un très bon finisseur dans la surface et on ne l'a pas assez servi », a déclaré le coach de l'OM au micro de Prime Video . Le Duc de Split est forcément déçu de ce match nul.

«Il nous a manqué des choses»