«C’est une banane» : L’OM s’est bien fait arnaquer, il l’annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l’OM n’a pas hésité à lâcher 32M€ pour recruter Vitinha, qui devient donc le joueur le plus cher de l’histoire du club. Et pourtant, le Portugais peine à s’intégrer à Marseille et joue très peu. Daniel Riolo répète ainsi qu’il a de très gros doutes concernant ce transfert.

Recruté cet hiver pour 32M€, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Un statut surprenant pour un joueur méconnu du grand public et dont les début à Marseille sont loin d'être fracassants. C'est la raison pour laquelle Daniel Riolo ne cache pas ses doutes.

OM : Il brise enfin la malédiction du projet McCourt https://t.co/i06I0ooeQI pic.twitter.com/erN8gCErJk — le10sport (@le10sport) March 31, 2023

«Elle est chère la banane»

« Les échos que j’ai c’est qu’ils ont chopé une banane sur l’affaire. Elle est chère la banane mais à mon avis il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts et agents qu’il avait vu avant, il n’y en a pas un qui était pour dire que c’était ce prix-là et que ça valait le coup. Quand autant de gens te disent ce genre de choses, quand même… Moi je ne le connaissais pas, j’étais obligé de me renseigner. Je n’avais pas d’œil sur lui, je trouve que c’est étonnant », confiait-il au micro de l' After Foot . Et face aux nombreuses réactions suite à ses propos, Daniel Riolo en a remis une couche.

Riolo confirme