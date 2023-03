Arnaque sur le mercato, l’OM s’est-il fait avoir pour son transfert record ?

La rédaction

Du côté de l’OM, on a profité du mercato hivernal pour apporter quelques retouches à l’effectif d’Igor Tudor. Pablo Longoria n’a alors pas hésité à sortir le chéquier, allant jusqu’à lâcher 32M€ pour recruter Vitinha. Un transfert retentissant étant donné que le buteur portugais, arrivé de Braga, est devenu à cette occasion le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM.

« Ils ont chopé une banane »

Etant donné l’investissement de l’OM, Vitinha arrive avec un énorme pression. Mais voilà qu’on pourrait bien déchanter sur la Canebière. En effet, sur RMC , Daniel Riolo a lâché des propos inquiétants sur Vitinha : « Vitinha, les échos que j’ai, c’est qu’ils ont chopé une banane. Elle est chère la banane. A mon avis, il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts qu’il a vus avant, il n’y a en pas un pour dire que c’était ce prix là. Quand autant de temps te disent quelque chose… Je me suis renseigné. Je trouve que c’est étonnant ».

Fiasco à l’OM pour Vitinha ?

Face à de telles déclarations, il y a de quoi s’inquiéter pour l’OM et Vitinha. Le club phocéen a lâché du très lourd pour recruter le Portugais et pour le moment, il n’a clairement pas été à la hauteur de son prix. L’OM aurait-il payé trop cher pour Vitinha ? Est-il vraiment à la hauteur pour jouer sur la Canebière ? Ou réussira-t-il à faire mentir ses détracteurs et s’imposer à Marseille ? Réponse dans les mois à venir…



Alors, l’OM s’est-il fait avoir pour son transfert record ?