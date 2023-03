Il l’annonce, l’OM peut trembler pour son mercato

Thomas Bourseau

Etant parvenu à gagner l’opinion publique à l’OM de par sa philosophie de jeu et ses résultats, Igor Tudor impressionnerait la Juventus qui songerait à lui offrir les clés de l’effectif bianconero. D’ailleurs, un proche n’a pas dissimulé l’affection que porte Tudor envers la Juve...

Ayant débarqué à l’OM dans la précipitation en juillet 2022 dans la foulée du départ surprise de Jorge Sampaoli, Igor Tudor, ou plutôt sa méthode, a engendré pas mal de scepticisme que ce soit au sein du vestiaire olympien ou chez les observateurs. Et alors que ça grondait à Marseille, Pablo Longoria n’a jamais douté de Tudor.

Faisant l’unanimité à l’OM, Tudor est courtisé par la Juventus

Et le président de l’OM a eu raison de maintenir sa confiance en Igor Tudor puisque l’entraîneur croate permet à l’OM d’enchanter les observateurs cette saison. Mais pas seulement. D’après Tuttosport et La Provence , la Juventus serait prête à rapatrier son ancien joueur et l’ex-assistant d’Andrea Pirlo en 2020 afin de prendre la place de Massimiliano Allegri sur le banc de touche.

«Il fait partie de la famille»