L’OM s’est fait arnaquer sur le mercato, l’annonce surréaliste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM n'a pas hésité à faire de Vitinha le joueur le plus cher de son histoire en lâchant 32M€ pour l'attirer en provenance du Sporting Braga. Un investissement qui pose question compte tenu de son rendement depuis son arrivée. Et les révélations de Daniel Riolo ne devraient pas rassurer les Marseillais.

Durant le mercato d'hiver, l'OM n'a pas hésité à investir pour se renforcer. C'est ainsi que Ruslan Malinovskyi a débarqué sous la forme d'un prêt tandis qu'Azzedine Ounahi a été recruté pour 8M€ et que Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club avec un transfert à 32M€. Mais alors que l'Ukrainien s'est rapidement imposé et que l'ancien milieu de terrain d'Angers a prouvé son talent durant la Coupe du monde, le cas de l'attaquant portugais suscite plus de doute, notamment à cause du montant de son transfert.

Menacé sur le mercato, l’OM lâche une réponse fracassante https://t.co/gPhrTOBM66 pic.twitter.com/xui09Rezcl — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

«Vitinha, franchement…»

C'est la raison pour laquelle Daniel Riolo a voulu se renseigner sur ce dossier. Et ses révélations ne devraient pas rassurer l'OM. « Il va falloir que Tudor croit et ait confiance en ses remplaçants. Parce que là on voit bien que lorsqu’on lui parle d’Ounahi et Vitinha… Ounahi je n’ai pas de doute sur la qualité du joueur. Je pense vraiment que c’est un bon joueur. Vitinha, franchement… », assure l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot avant de poursuivre.

«Ils ont chopé une banane sur l’affaire»