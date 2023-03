Mercato : Guendouzi lâche une grande annonce, l’OM va adorer

Pierrick Levallet

Indiscutable depuis son arrivée à l'OM, Matteo Guendouzi joue moins depuis cet hiver. Le milieu de terrain de 23 ans fait les frais des bonnes prestations de Ruslan Malinovskyi et pourrait donc être amené à partir en fin de saison. Néanmoins, Guendouzi se dit très heureux au sein du club phocéen.

Arrivé en 2021 en provenance d’Arsenal afin de se relancer après un prêt peu concluant au Hertha Berlin, Matteo Guendouzi s’est rapidement imposé à l’OM. Le milieu de terrain de 23 ans, devenu international français sur la Canebière, a convaincu son monde au sein du club phocéen. Mais alors que son contrat jusqu’en juin 2025, il pourrait faire ses valises en fin de saison.

Guendouzi : Ils balancent sur le mercato de l’OM https://t.co/bbmH56KPe6 pic.twitter.com/uZP7uNc7nH — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Transfert cet été pour Guendouzi ?

Depuis l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, Matteo Guendouzi joue moins. Il pourrait donc être amené à être transféré cet été. Foot Mercato annonçait même récemment qu’un accord avait été trouvé entre le milieu de terrain et l’OM pour un départ lors de ce mercato. Néanmoins, Matteo Guendouzi a annoncé en conférence de presse qu’il se sentait très bien sur la Canebière.

«Je suis très heureux à l’OM»