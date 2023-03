Mercato : Annoncé au PSG, il dénonce une énorme fake news

Thomas Bourseau

Marcus Rashford est un nom qui revient avec insistance du côté du PSG pour le marché des transferts. L’Anglais réclamerait un salaire XXL pour rester à Manchester United selon la presse britannique. De quoi pousser Rashford à pousser un coup de gueule.

Entre Marcus Rashford et le PSG, c’est une histoire qui remonte à de longs mois. D’après le journaliste Fabrizio Romano qui s’est récemment confié à CaughtOffside à ce sujet, ce serait Mauricio Pochettino qui était initialement à l’origine de ce dossier dès l’été 2021. « Le PSG voulait vraiment Rashford à l'été 2022, mais aussi à l'été 2021 avec Pochettino comme entraîneur. Il a toujours été apprécié là-bas, mais pour Erik Ten Hag, il n'y avait aucune chance de laisser partir Rashford ».

ILa presse anglaise annonce des prétentions salariales folles de la part de Rashford pour United

Après le transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais en août 2022, il a été question d’une volonté de Luis Campos de mettre la main sur Marcus Rashford selon L’Equipe , en vain, puisque l’enfant de Manchester United annonçait à Sky Sports à la fin du mois d’août dernier vouloir rester à Manchester United afin de remporter des trophées. Le comité de direction du PSG garderait un œil avisé sur l’évolution de la situation de Rashford à Manchester United, dont le contrat expirera en juin 2024. D’après The Daily Mirror, le numéro 10 des Red Devils réclamerait pas moins de 26M€ par an pour accepter de rallonger son bail à Manchester United, de quoi faire traîner les négociations alors que depuis l’épisode Cristiano Ronaldo, le pensionnaire de Premier League essaierait de mettre en place une certaine homogénéité au niveau de sa masse salariale.

«Un non-sens complet»