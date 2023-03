La guerre est déclarée, le PSG peut réaliser un coup sensationnel

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester City, Aymeric Laporte serait dans le collimateur du PSG. Ayant perdu sa place de titulaire au sein de l'effectif de Pep Guardiola, l'international espagnol voudrait prendre le large cet été. Et heureusement pour le PSG, les Citizens refuseraient d'offrir Aymeric Laporte à un club de Premier League.

En plus de Milan Skriniar, qui va rejoindre le PSG librement et gratuitement cet été, Luis Campos prévoirait de recruter un autre défenseur central. Selon les informations de Football Insider , le conseiller football du PSG aurait inscrit le nom d'Aymeric Laporte sur ses tablettes, et ce, en vue d'un transfert à l'issue de la saison. Mais quelle est la position du pensionnaire de Manchester City ?

Aymeric Laporte veut quitter Manchester City

Alors qu'il a perdu sa place au sein de l'équipe première de Pep Guardiola, Aymeric Laporte compterait se trouver un nouveau club lors du prochain mercato estival. Et heureusement pour le PSG, l'international espagnol serait d'ores et déjà assuré de quitter l'Angleterre.

Guardiola refuse d'offrir Laporte à un rival anglais