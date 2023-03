Messi lâche une bombe en privé, son avenir est tranché

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’on le dit en plein doute pour la suite de sa carrière, Lionel Messi aurait au moins une certitude, celle de vouloir poursuivre l’aventure avec la sélection argentine. Une volonté qui pourrait l’amener à renouveler son bail avec le Paris Saint-Germain, avant de rejoindre les Etats-Unis en vue de la prochaine Coupe du monde.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi est toujours en pleine réflexion pour son avenir, partagé entre l’idée de prolonger au PSG ou bien de retourner au FC Barcelone si les caisses du club culé le permettent. Du côté du Qatar, on espère renouveler le bail de l’Argentin comme vous l’avait indiqué le10sport.com, une position qui n’a pas évolué après son début d’année contrasté avec le club de la capitale. Et malgré les rumeurs envoyant La Pulga au Camp Nou, le PSG pourrait bien obtenir gain de cause dans ce dossier.

Le PSG avant la MLS ?

C’est en effet ce que révèle Radio Marca . Lionel Messi aurait établi sa feuille de route pour son avenir, désireux de prolonger son bail avec le PSG, avant de filer aux États-Unis. Un choix de carrière s’expliquant par sa volonté de disputer la prochaine Coupe du monde avec l’Argentine, et ce alors que le septuple Ballon d’Or sera âgé de 39 ans.

Messi présent au prochain Mondial ?