PSG : Le monde s’arrache Messi, que doit-il faire pour son avenir ?

Aujourd’hui, Lionel Messi est un joueur du PSG. Mais le sera-t-il encore la saison prochaine ? C’est le flou total pour l’avenir de l’Argentin, en fin de contrat avec le club de la capitale. Une situation qui suscite par conséquent de nombreux intérêts à travers le monde. Messi est ainsi désiré un peu partout, mais que doit-il alors faire ?

Après avoir prolongé Marco Verratti, le PSG devrait prochainement acter celle de Marquinhos. Mais Luis Campos a encore du pain sur la planche. En effet, dans la capitale, il est aussi question des nouveaux contrats de Sergio Ramos et Lionel Messi, qui arrivent au terme de leur engagement. Pour ce qui est de l’Argentin, les discussions se déroulent depuis plusieurs semaines maintenant. Mais aucun accord n’a pu être trouvé pour le moment. Tout reste donc encore possible pour Messi, qui pourrait donc prolonger au PSG… mais aussi partir librement cet été.

PSG : Rendez-vous au sommet, Messi prend une décision fracassante https://t.co/i4TlPj2870 pic.twitter.com/h5EZZJashp — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Le rêve d’un retour à Barcelone

Si Lionel Messi venait à se retrouver libre, il n’aura pas de mal à retrouver un club et ce malgré son âge. Au FC Barcelone, on rêve notamment de rapatrier La Pulga, qui avait été obligée de plier bagages à l’été 2023. De l’autre côté des Pyrénées, le feuilleton Messi fait de plus en plus parler et l’hypothèse d’un retour de Messi au Barça ne cesse de se renforcer. A voir maintenant si cela sera possible alors que les Blaugrana connaissent certaines problèmes financiers…

Quelle destination pour Messi ?

Mais Lionel Messi a d’autres options en cas de départ du PSG. De l’autre côté de l’Atlantique, aux Etats-Unis, l’Inter Miami de David Beckham est à l’affût pour s’offrir le septuple Ballon d’Or. En Arabie Saoudite, on rêve de relancer le duel avec Cristiano Ronaldo. Il y a également l’hypothèse d'un retour en Argentine afin de boucler la boucle. A moins que Lionel Messi ne prenne sa retraite…



Alors, que doit faire Lionel Messi ?