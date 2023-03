Poussé au départ, Messi va tout plaquer

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG à l’issue de la saison, Lionel Messi n’est plus le bienvenu pour certains observateurs comme Jérôme Rothen ou Daniel Riolo. Et du côté de Messi, le temps serait au retour au FC Barcelone le tout, en faisant de grosses concessions.

Lionel Messi pourrait prendre une grande décision au lendemain de son 36ème anniversaire. Le 30 juin prochain, le contrat de Messi arrivera à expiration au PSG. Certes, le Paris Saint-Germain discute depuis plusieurs mois avec son entourage afin de remédier à cette situation. Néanmoins, l’élimination précoce du PSG en 1/8ème de finale de Ligue des champions aurait inversé la tendance.

Poussé vers la sortie au PSG, Messi est prêt à faire une concession pour le Barça

D’après The Athletic, Lionel Messi s’imaginait bien jusque-là continuer l’aventure au PSG, mais à ce stade de la saison, toutes les options seraient possibles selon des proches de l’Argentin, y compris et surtout un retour au FC Barcelone. La Rac1 a en effet fait part de ce souhait de Messi qui serait même prêt à relativement baisser son salaire afin de permettre au club de son coeur de l’accueillir à la prochaine intersaison selon Gerard Romero lors d’un live Twitch . « Leo Messi est prêt à accepter une baisse de salaire et à s'adapter à un salaire conforme à la situation du Barça. Laporta doit avoir une discussion en tête à tête avec lui ».

Transferts : Cette annonce ne va pas plaire au PSG https://t.co/MpDkHqPcSm pic.twitter.com/eQ57q91v3U — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Messi touché par une marque d’affection au Camp Nou, le Barça commence à y croire