Messi - PSG : L’énorme décision du Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir. Néanmoins, une prolongation au PSG n’est pas à exclure. Mais pour le moment, les deux parties ne parviendraient pas à tomber d’accord sur la durée du contrat de La Pulga.

L'avenir de Lionel Messi continue à faire parler. Et pour cause, le contrat de l'Argentin prend fin en juin prochain, et alors qu'un accord de principe avait été annoncé avec le PSG juste après la Coupe du monde, selon Dominique Séverac, journaliste du Parisien , il existe toujours un désaccord important.

PSG : Rendez-vous au sommet, Messi prend une décision fracassante https://t.co/i4TlPj2870 pic.twitter.com/h5EZZJashp — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

«Messi aimerait un contrat de deux ans, Paris lui propose seulement un»

« Le PSG et Lionel Messi ne sont pas d’accord sur la durée du contrat. Le clan Messi aimerait un contrat de deux ans, Paris lui propose seulement un. Et donc ce n’est pas le même montant puisque deux ans, c’est plus cher qu’un an », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir .

«Messi coûte cher»