Ça bloque au PSG pour Messi, il donne les raisons

Thibault Morlain

Alors que la fin de saison approche, le temps presse pour le PSG afin de prolonger Lionel Messi. L’Argentin arrive au terme de son contrat avec le club de la capitale et l’idée serait de lui offrir un nouveau bail. Mais encore faut-il se mettre d’accord avec Messi et son entourage. Or, pour le moment, cela n’est toujours pas le cas et ce pour différents points.

Arrivé au PSG en 2021, Lionel Messi a signé pour 2 ans et son contrat arrive donc aujourd’hui à expiration. Où jouera-t-il la saison prochaine ? Comme l’a confirmé récemment Nasser Al-Khelaïfi, le club de la capitale veut prolonger le septuple Ballon d’Or. Toutefois, pour le moment, une officialisation semble encore loin pour le nouveau bail de Messi au PSG. Et sur le plateau de L’Equipe du Soir , Dominique Sévérac a expliqué les coulisses de ce dossier.

Un problème de durée…

Pourquoi ça bloque entre le PSG et Lionel Messi ? « On en est où là ? On n’est pas d’accord. On n’est pas d’accord sur la durée du contrat. Le clan Messi voudrait deux ans, Paris lui propose un. Donc ça découle de cela pas le même montant, parce que deux ans, c’est plus cher qu’un an », a d’abord expliqué le journaliste du Parisien .

… et d’argent entre Messi et le PSG ?