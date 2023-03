Stupeur au PSG, Mourinho retourne sa veste

Thomas Bourseau

José Mourinho ne devrait pas débarquer au PSG en lieu et place de Christophe Galtier selon la presse italienne qui affirme qu’il aurait à cœur d’aller au bout de son contrat à la Roma. Pour autant, un retour à l’Inter serait à l’étude.

Dès le mois de février, il était question d’une éventuelle venue de José Mourinho au PSG pour y remplacer Christophe Galtier sur le banc de touche. Le 17 février, le10sport.com vous affirmait qu’il n’y avait eu aucune discussion entre The Special One et le PSG à ce sujet. Pour autant, son arrivée ferait plaisir à Jérôme Rothen qui milite sur les ondes de RMC pour témoigner de l’arrivée de Mourinho.

Annoncé au PSG, Mourinho aurait pris la décision de continuer à la Roma

Cependant, à en croire le Corriere dello Sport, José Mourinho aurait pris la décision de rester à la Roma cet été afin d’honorer son contrat courant jusqu’en juin 2024 à son terme. Coup dur donc pour le PSG en cas de changement d’entraîneur. D’autant plus que Mourinho retournerait doucement mais sûrement sa veste.

PSG : Rendez-vous au sommet, Messi prend une décision fracassante https://t.co/i4TlPj2870 pic.twitter.com/h5EZZJashp — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Mourinho finalement sur le départ pour l’Inter ?