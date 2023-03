C’est terminé pour Messi, coup de théâtre au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la rumeur d’un retour au FC Barcelone enfle depuis plusieurs semaines, Lionel Messi n’a pas encore quitté le PSG. Si plusieurs médias espagnols soulignent la volonté de La Pulga de retrouver le Camp Nou, Marca va à contre-courant, annonçant que le septuple Ballon d’Or ne portera pas à nouveau le maillot blaugrana.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi voit son avenir s’inscrire en pointillé. Les deux parties sont en effet en plein doute sur la suite à donner à leur histoire, et ce alors que les premières discussions pour une prolongation ont été entamées il y a plusieurs mois comme vous l’avait indiqué le10sport.com. Depuis, le dossier stagne, et les rumeurs s’accentuent autour de l’Argentin.

Le Barça espère faire revenir Messi

D’après la presse espagnole, Lionel Messi songe en effet à retrouver le FC Barcelone et aurait entamé les premières démarches dans le but de faire son retour au Camp Nou. Du côté du club culé, on ne cache pas sa volonté de voir l’ancienne idole blaugrana revenir en Catalogne, en témoignent les nombreux appels du pied lancés, dont le dernier du président Joan Laporta. « Leo sait que nous l’avons dans nos cœurs , confiait-il sur la chaîne Youtube The business and money behind sports. Je dois trouver un moyen d’améliorer la relation actuelle entre lui et le Barça. Nous verrons, mais il sait que les portes du club sont ouvertes . »

Une prolongation au PSG à venir ?