Hallucinant, l’OM a bouclé un transfert à 18M€ en secret

Quel est le prix exact d'Azzedine Ounahi ? En janvier dernier, l'OM annonçait que le joueur marocain avait été recruté contre un chèque de 8M€. Une version démentie par le SCO d'Angers, mais aussi par Thibaud Vézirian. Selon le journaliste, ce transfert aurait été sous-évalué. Le milieu de terrain aurait, en réalité, coûté près de 18M€.

L'OM n'a pas lésiné sur les moyens lors du dernier mercato hivernal. Le club marseillais avait annoncé des dépenses atteignant 40M€ en janvier dernier. Arraché au Sporting Braga, Vitinha aurait coûté près de 32M€, tandis que pour Azzedine Ounahi, l'équipe phocéenne avait annoncé un transfert aux alentours de 8M€. Des sommes, qui avaient interpellé certains journalistes. « Pour Ounahi et Vitinha, la volonté du joueur est importante. Dans notre cas, on avait bien établi la stratégie d'attendre jusqu'à la fin pour Ounahi. Pour chercher à éliminer tous les clubs concurrents. On n'a pas changé de dimension, a ajouté Pablo Longoria. On fait du football avec les moyens à disposition » avait tenté d'expliquer Pablo Longoria.

L’OM se défend après le fiasco https://t.co/wN8hEAHWna pic.twitter.com/xO1fg8Unv1 — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Ounahi a-t-il vraiment coûté 8M€ ?

Mais un énorme flou entoure le transfert d'Azzedine Ounahi. En effet, pendant longtemps, nul ne connaissait avec exactitude la somme dépensée par l'OM dans ce dossier. Le club a très vite annoncé une opération à 8M€, mais cette version a, toujours, été contestée par le SCO d'Angers. Journaliste, Thibaud Vézirian a livré sa version des faits dans cette affaire.

Le transfert d'Ounahi sous-évalué ?