EXCLU - Mercato : Ounahi au PSG, la vérité du dossier

Après une superbe Coupe du Monde, Azzedine Ounahi voit son nom agiter la rubrique mercato d’hiver. Parmi les clubs intéressés, on retrouve l’OM, le LOSC mais surtout Naples, en pole position dans ce dossier. En revanche, aucune trace du PSG dans les discussions en cours.

Azzedine Ounahi figure parmi les grands gagnants du Mondial 2022. Le milieu de terrain marocain a illuminé la compétition de son talent et les clubs se ruent au chevet d’Angers pour tenter de le récupérer. C’est le cas de l’OM, qui surveillait déjà Ounahi avant la Coupe du Monde. Même chose pour le LOSC, toujours à l’affût. Mais comme le10sport.com l’a précisé le 31 décembre, c’est bien Naples qui tient la corde.

Le PSG n’est pas dans le dossier Ounahi

Ces dernières heures, le dossier Ounahi fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Il serait question d’un accord pour le transfert du milieu de terrain vers le… PSG ! Un montant de 30 millions d’euros aurait permis à Paris de s’assurer de l’arrivée d’Azzedine Ounahi. Selon nos informations, cette information est totalement fausse.

Paris a d’autres priorités

Non seulement le PSG n’a pas fait d’offre à Angers mais en plus, le profil d’Azzedine Ounahi n’est pas un sujet pour Luis Campos cet hiver. Si Paris apprécie les qualités du joueur, il ne figure pas dans les préoccupations du club. Actuellement, le PSG est focalisé sur les prolongations de contrat. Après Marco Verratti, les dossiers Marquinhos, Sergio Ramos, Lionel Messi et Presnel Kimpembe sont sur la table. Financièrement, sauf s’il y a un départ comme celui de Pablo Sarabia, Paris ne peut se permettre de bouger cet hiver.