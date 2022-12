EXCLU - Mercato : L'OM dépassé, Naples prend les commandes sur Ounahi !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après une Coupe du Monde de haut vol, Azzedine Ounahi a toute l’Europe à ses pieds. De l’OM jusqu’à Naples, en passant par le Barça et l’Inter Milan, le Marocain fait saliver beaucoup de grosses écuries. Mais l’une d’elle semble prendre le large à quelques heures de l’ouverture du mercato hivernal…

Les chances de voir Azzedine Ounahi terminer la saison à Angers sont très minces. Sauf si un club l’achète pour le prêter au SCO afin de lui permettre de finir l’exercice 2022-2023 entamé avec son club formateur. Mais la plus forte probabilité, c’est de voir le milieu de terrain marocain faire ses valises pour une destination plus clinquante en janvier. Après une Coupe du Monde réussie, Ounahi voit de grands clubs européens se presser à son chevet.

L’OM n’a pas les sous pour le faire

En France, plusieurs clubs suivaient Azzedine Ounahi avant la Coupe du Monde. Le LOSC surveille notamment son évolution depuis de longs mois. Plus récemment, Pablo Longoria et l'OM ont approché l'entourage du joueur. Le Mondial n'a fait que confirmer l'intérêt marseillais. Mais comme le10sport.com l'a révélé le 19 décembre dernier, l'OM ne pourra pas s'aligner sur le prix du transfert : « Selon nos informations, il est peu probable que l’OM se mêle à la bataille qui s’annonce pour le milieu de terrain du Maroc… Tout simplement parce que le dossier Ounahi s’envole et que les prix grimpent. Bien au-delà de ce que l’OM va pouvoir dépenser en janvier pour renforcer son effectif »

Naples prend la tête du dossier

En Espagne, le Barça est bien intéressé par Azzedine Ounahi. Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, c'est une autre écurie européenne qui a pris les commandes du dossier. Elle se trouve en Italie. Il s'agit de Naples. Nos sources indiquent que le club de Série A est clairement le mieux placé pour signer la pépite angevine, confirmant ainsi la tendance évoquée par nos confrères de Foot Mercato la semaine passée.

Transfert en vue

Si tout reste encore à faire dans le dossier Ounahi, les choses semblent bien engagées du côté de Naples. Si l'écurie italienne accélère, il ne s'agira plus que d'une formalité. Car du côté du SCO Angers, comme du joueur, les choses sont claires. L'opportunité d'un transfert, après le Mondial réalisé, ne se refuse pas. Angers a déjà pris ses dispositions pour voir partir ses pépites qui ont brillé au Qatar, Azzedine Ounahi en tête. Et pour le joueur, l'envie est clairement de voir plus haut, dès que possible.