Transferts - OM : Longoria s’est lancé sur ses traces, une terrible nouvelle tombe

Thomas Bourseau

Grâce à ses performances avec la sélection marocaine pendant le Mondial au Qatar, Azzedine Ounahi (22 ans) s’est fait un nom sur le mercato et l’OM s’est renseigné sur sa situation. Cependant, son transfert serait trop délicat pour le président Pablo Longoria. Explications.

Certes, Azzedine Ounahi était sous les yeux de Pablo Longoria avant même le coup d’envoi du Mondial au Qatar le 20 novembre dernier au vu de son contrat avec le SCO d’Angers. Cependant, c’est pendant la Coupe du monde qu’il a disputé avec la sélection marocaine qu’Ounahi a fait parler de lui au point d’intéresser le président de l’OM. De par ses performances avec les Lions de l’Atlas , Azzedine Ounahi a reçu les louanges de Luis Enrique qui officiait en tant que sélectionneur de l’Espagne.

L’OM s’est renseigné, un deal trop cher pour Ounahi, l’Italie frappe à la porte d’Angers

le10sport.com vous a dernièrement fait savoir que Pablo Longoria s’est renseigné sur la situation d’Azzedine Ounahi, mais que le montant de l’opération était un véritable coup de frein pour l’OM. De son côté, le FC Barcelone prépare son offre de contrat, toujours selon les informations exclusives du 10sport.com. Pourtant, le SCO d’Angers aimerait le conserver en prêt jusqu’à la fin de la saison selon Jonathan Johnson. « Angers a déjà reçu de nombreux appels téléphoniques pour Ounahi. Angers a déjà reçu des offres pour lui. Ils ne sont pas dans une bonne position en termes de classement en Ligue 1. Angers se méfie de la possibilité d'encaisser avec une vente, il y a une préférence pour essayer de le garder sous forme de prêt, peut-être pour le reste de la saison, ce qui pourrait potentiellement être un deal-breaker puisqu'il y a eu un intérêt de toute l'Europe et notamment de l'Italie dernièrement ».

Transferts - OM : Longoria reçoit un énorme appel avant le mercato https://t.co/GEsMkbB7bp pic.twitter.com/FCD75S9BEl — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Angers prêt à patienter pendant le début du mercato ?