Mercato : A l'OM, on a tranché pour l'avenir de Zidane

Plus d'un an après son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane veut revenir aux affaires. Et pour cela, il a notamment pour rêve de devenir le sélectionneur de l'équipe de France. La question est toutefois de savoir si Didier Deschamps voudra continuer ou non... En attendant, du côté de l'OM, on a eu son mot à dire sur l'avenir de Zidane.

D'ici peu, on pourrait revoir Zinedine Zidane sur un banc de touche. Reste encore à savoir lequel... Alors qu'on l'annonce comme le possible futur sélectionneur du Brésil, Zizou rêve lui de l'équipe de France. Mais voilà que Didier Deschamps a désormais le choix pour son avenir et s'il venait à prolonger, les plans de Zidane se compliqueraient...

Zidane chez les Bleus... mais pas tout de suite

Ce feuilleton fait en tout cas énormément parler. Et du côté de l'OM, c'est Dimitri Payet qui s'est confié sur l'avenir de Zinedine Zidane. Ainsi, pour La Provence , il a notamment fait savoir : « Il y a Zizou, ce qu’il a fait au Real Madrid. On a envie que lui aussi soit à la tête des Bleus un jour, mais plus tard. Pourquoi changer aujourd’hui ? On sait ce qu’on perdra, pas ce qu’on va gagner ».

Payet s'enflamme pour Deschamps