Mercato : En concurrence avec Zidane, Ancelotti lâche une réponse fracassante sur son avenir

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti figurerait sur les tablettes du Brésil pour la succession de Tite. Alors que Zinedine Zidane serait également suivi par la CBF, le coach italien a expliqué clairement qu'il ne comptait pas quitter la Maison-Blanche tant qu'on ne lui indiquait pas la porte de sortie.

Après l'élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde face à la Croatie, Tite a été remercié par la CBF. Pour remplacer son sélectionneur, la Seleção aurait plusieurs noms en tête, et notamment ceux de Zinedine Zidane et de Carlo Ancelotti.

Mercato - PSG : Après Verratti, un autre dossier brûlant bientôt bouclé ? https://t.co/FD0b1oqnYE pic.twitter.com/e5nxfXEdPn — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

«Ils ne m'ont pas contacté»

Présent en conférence de presse avec le Real Madrid ce jeudi après-midi, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur sa reconversion en tant que sélectionneur du Brésil. Et à en croire le technicien italien, il ne compte pas quitter la Maison-Blanche de son propre chef.

«Je vais continuer jusqu'à ce que Madrid me dise que c'est fini»