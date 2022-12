Mercato : Après l’équipe de France, Zidane lâche sa réponse au Brésil de Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane attise les convoitises de nombreuses équipes et sélections. Récemment, le Brésil aurait pensé à lui pour succéder à Tite. Mais le champion du monde en 1998 aurait repoussé cette offre. Et pour cause, le technicien donnerait toujours sa priorité à l’équipe de France, malgré la probable prolongation de Didier Deschamps.

Le Brésil a connu une terrible désillusion au Qatar. Annoncé comme l’un des favoris à la victoire finale, le groupe de Neymar s’est incliné dès les quarts de finale face à la Croatie. Immédiatement après cette défaite, l’entraîneur, Tite, annonçait son départ. Depuis, la Fédération brésilienne de football s’est mise à la recherche d’un nouveau sélectionneur et aurait coché plusieurs profils.

Zidane refuse la proposition du Brésil

Comme annoncé par L’Equipe , Zinédine Zidane ferait partie des prétendants. Une information confirmée par Média Foot . Mais libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 1998 aurait refusé la proposition de la Fédération brésilienne.

Il attend encore l'équipe de France