Equipe de France : Bloqué par Deschamps, Zidane prend un énorme risque

Toujours sans poste depuis l'annonce de son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane patiente en attendant son prochain défi. Et les propositions ne manquent pas. Néanmoins, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France n'a qu'une seule idée en tête, à savoir succéder à Didier Deschamps. Dans cette optique, Zidane refuserait toutes les offres qui lui sont transmises. Une stratégie risquée.

Zinedine Zidane a du regarder avec attention la Coupe du monde au Qatar. Et pour cause, cette compétition aurait pu être la dernière de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Il faut dire que son contrat s'achève dans quelques jours, mais il s'est offert le luxe d'avoir le choix pour son avenir grâce au magnifique parcours au Mondial.

Équipe de France : Malaise entre Zidane et Deschamps, les révélations tombent https://t.co/9X7mnOcurg pic.twitter.com/TLndZSZ6Jv — le10sport (@le10sport) December 25, 2022

Zidane recale tout le monde...

Annoncé comme le successeur de Didier Deschamps, Zinedine Zidane attend donc patiemment de savoir quel sera le choix de son ancien coéquipier. Et en attendant, l'ancien numéro 10 des Bleus repousse toutes les avances qu'il reçoit à en croire les informations de Media Foot . Sollicité par la Chine, le Portugal, le Brésil et l’Espagne après la Coupe du monde, Zidane aurait tout refusé.

... et attend l'équipe de France

Et pour cause, le média ajoute que Zinedine Zidane n'a qu'une seule obsession, à savoir succéder à Didier Deschamps. Et pour cela, il semble prêt à tout refuser afin de rester libre, quitte à patienter encore quatre ans, date de la prochaine en Coupe du monde, en 2026. Un choix risqué mais que semble prêt à prendre Zidane.