Le clan Zidane attaque Deschamps

Arnaud De Kanel

En propulsant les Bleus en finale de la Coupe du monde malgré toutes les mésaventures que cette équipe a connu avant et pendant la compétition, Didier Deschamps a montré qu'il avait encore la main sur son groupe. Le sélectionneur serait même sur le point de prolonger avec l'équipe de France, ce qui ne passe pas dans l'entourage de Zinédine Zidane.

L'avenir de Didier Deschamps fait débat. Le sélectionneur des Bleus et récent finaliste du Mondial au Qatar, ne sera plus sous contrat au 1er janvier. Le président de la FFF a assuré que Deschamps avait les cartes en mains et que la décision finale lui reviendrait. Les dernières informations qui circulent dans la presse laissent à penser que Dédé va rester en poste, ce qui éloigne ainsi Zinédine Zidane de sa fonction de rêve. Christophe Dugarry, ami de l'ancien entraineur du Real Madrid, estime que Deschamps a fait son temps et qu'il doit laisser son poste à Zizou .

Équipe de France : Deschamps, Zidane… Nouveau coup de tonnerre pour Karim Benzema ? https://t.co/NuFHhohcjl pic.twitter.com/1qxAkdd8Wd — le10sport (@le10sport) December 25, 2022

«Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou"»

C'est la guerre entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry. L'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux est monté au créneau dans un entretien accordé à L'Equipe pour réclamer le départ du sélectionneur. « Ce n'est pas le sujet. Qu'il reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas à moi de décider. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou" , j'ai envie de voir autre chose. Deschamps, j'entends ce qu'il dit, mais on ne peut pas dire que l'équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions et qui peut amener quelque chose à l'équipe de France. Dans l'absolu, d'ailleurs, ça ne me regarde pas » a-t-il déclaré. La finale ratée des Bleus face à l'Argentine a montré les limites du sélectionneur selon Dugarry.

«Il n'y a pas eu de match totalement géré»