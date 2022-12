Équipe de France : Au Qatar, ils ont fait oublier l’hécatombe de Deschamps

Amadou Diawara

Avant et pendant la Coupe du Monde au Qatar, l'équipe de France a vu son effectif se décimer. En effet, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Karim Benzema, Christopher Nkunku et Lucas Hernandez ont dû déclarer forfait pour la compétition. Malgré tout, Didier Deschamps a pu compter sur les joueurs qui ont pris la relève.

Avant l'entrée en lice de l'équipe de France au Qatar, Didier Deschamps a été frappé par une hécatombe dans son effectif. En effet, le sélectionneur des Bleus a vu plusieurs de ses cadres déclarer forfait pour la Coupe du Monde. D'abord, Paul Pogba et N'Golo Kanté ont dû renoncer au Mondial avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Ensuite, Karim Benzema et Christopher Nkunku ont dû quitter le Qatar avant le premier match des Bleus face à l'Australie. Enfin, Lucas Hernandez s'est blessé lors cette rencontre face au Socceroos .

Pogba, Kanté, Kimpembe, Benzema, Nkunku et L.Hernandez forfaits

Pour pallier cette multitude d'absences, Didier Deschamps a décidé de faire confiance à Dayot Upamecano pour occuper le poste de Presnel Kimpembe en défense centrale, à Theo Hernandez pour suppléer son frère Lucas dans le couloir gauche, à Adrien Rabiot et Aurélien Tchouameni au milieu de terrain pour combler le vide laissé par la paire Paul Pogba - N'Golo Kanté, et enfin à Olivier Giroud pour compenser l'absence du Ballon d'Or Karim Benzema. Et ces cinq joueurs ont parfaitement fait oublier la pluie de forfaits chez les Bleus jusqu'à la finale contre l'Argentine. Par ailleurs, Randal Kolo Muani a été appelé à la rescousse pour remplacer Christopher Nkunku. Et l'attaquant de 24 ans a parfaitement rempli son rôle de joker, étant buteur en demi-finale et ayant relancé la finale contre l'Argentine.

Rabiot, Tchouameni, Upamecano, Giroud, T.Hernandez à la rescousse

De surcroit, Didier Deschamps a pu compter sur ses remplaçants lorsque ses soldats ont été affaiblis par le virus. En effet, Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana ont répondu présent face au Maroc pour combler les absences conjuguées d'Adrien Rabiot et de Dayot Upamecano.