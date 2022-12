Équipe de France : Giroud au cœur d’un clash inattendu chez les Bleus ?

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une belle Coupe du Monde avec l’équipe de France et profitant du forfait de dernière minute de Karim Benzema, Olivier Giroud est revenu de très loin en sélection. Laissé de côté par Didier Dechamps après l’Euro 2021, il aurait même eu des soucis relationnels avec le sélectionneur à cette période. Explications.

Du haut de ses 36 ans, Olivier Giroud se souviendra sûrement longtemps de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le buteur du Milan AC, auteur de 4 réalisations dans ce Mondial, est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (53 buts) en détrônant Thierry Henry, et Giroud revenait pourtant de très loin avec les Bleus.

Giroud mis de côté après l’Euro

En effet, conséquence directe du retour de Karim Benzema en équipe de France, Olivier Giroud n’avait plus été appelé pendant plusieurs mois par Didier Deschamps après l’Euro 2021 et une cruelle élimination en 8e de finale contre la Suisse. Et il y aurait eu un problème de fond entre les deux hommes…

Deschamps-Giroud, un clash aurait éclaté