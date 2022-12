Mercato - PSG : Le Real Madrid pose ses conditions pour le transfert de Mbappe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait des envies d'ailleurs, seulement quelques mois après sa prolongation au PSG. L'international français espérerait rejoindre le Real Madrid, mais le club espagnol serait réticent à tenter le coup. Sans certitude dans ce dossier, Florentino Perez ne bougera pas dans les prochains mois.

Kylian Mbappé au Real Madrid, ce serait toujours d'actualité. A en croire les médias espagnols, l'international français regretterait sa récente prolongation au PSG et voudrait quitter la capitale française au plus vite. Le joueur de 24 ans aurait toujours comme ambition de signer avec le Real Madrid selon Ramon Alvarez de Mon. Mais le club merengue serait beaucoup plus prudent dans ce dossier Mbappé, après l'échec de ce début d'année 2022.

PSG : Battu par Messi au Qatar, Mbappé n’a toujours pas digéré https://t.co/Ap31nkHZda pic.twitter.com/bM4JMglB2O — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Le Real Madrid ne bougera pas, sauf si...

« Le Real Madrid n'a pas bougé ni prévu de bouger le petit doigt pour Mbappé, je ne dis pas que le club blanc ne va pas le signer, je dis qu'ils ne bougeront pas le petit doigt à moins qu'il y ait une certitude dans l'opération. Si Mbappé ou son entourage arrive demain et qu'ils disent au Real Madrid : 'Si tu paies 180 millions d'euros, le garçon jouera au Bernabéu', logiquement le club envisagera l'opération » annonce le journaliste espagnol sur sa chaîne Youtube .

Le Real Madrid espère des efforts de la part de Mbappé

Sans certitude sur l'issue de ce dossier, Florentino Perez n'envisage pas d'avancer ses pions. « Le Real Madrid sait déjà que Mbappé met fin à son contrat en 2024, mais ce n'est pas une question économique. Le club ne veut pas bouger pour un joueur qui a rompu un accord qu'il avait avec Madrid. Il faudrait donc que la solution vienne du joueur : ce serait lui qui devrait faciliter les conditions pour le Real Madrid. cela revient à avoir une clause ou une sorte d'accord qui lui permet de quitter le PSG en 2023 » a confié Alvarez de Mon.

Une clause présente dans le contrat de Mbappé ?