Transferts - PSG : Une opération à 135M€ se prépare sur le mercato

Pierrick Levallet

À 19 ans, Jude Bellingham est certainement l'un des joueurs les plus convoités du moment. L'international anglais est notamment ciblé par le PSG et le Real Madrid. D'ailleurs, le club madrilène se préparerait à dégainer une offre colossale pour recruter le milieu de terrain. Les Merengue seraient en train de prendre l'avantage dans ce dossier.

Après Kylian Mbappé et Erling Haaland, il est sans doute le joueur le plus convoité sur le marché des transferts. Auteur de performances brillantes avec le Borussia Dortmund et l’Angleterre à la Coupe du monde, Jude Bellingham a tapé dans l’oeil de nombreux clubs. Le PSG serait notamment intéressé par les services du joueur de 19 ans. Cependant, le Real Madrid pousserait également pour le recruter. Et le club madrilène s’apprête à dégainer une grosse offre pour le recruter.

Mercato : PSG, Real Madrid… Un choix est fait pour ce transfert à 120M€

Le Real Madrid prépare une offre à 135M€ pour Bellingham

À en croire les informations d’ El Debate , le Real Madrid préparerait une opération colossale pour Jude Bellingham. En effet, le club madrilène envisagerait une offre de 100M€ fixes + 20M€ de bonus et 15M€ de commissions aux agents. Le coup total du transfert devrait atteindre les 135M€.

Bellingham a déjà tranché pour son avenir