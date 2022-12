Mercato : Le PSG va encore laisser filer un crack

Arnaud De Kanel

A l'instar de ce qui avait été fait pour Lucas Moura au début du projet QSI, le PSG voulait de nouveau piocher au Brésil. En effet, le club de la capitale rêvait de signer Andrey Santos comme le10sport.com vous l'avez révélé en exclusivité. Malheureusement, la pépite de 18 ans va rejoindre Chelsea.

Le PSG se dirige vers un nouvel échec sur le mercato. Comme les cadors européens, le club de la capitale était intéressé pour faire signer Endrick. Néanmoins, l'attaquant de Palmeiras s'est engagé avec le Real Madrid, club qu'il rejoindra à sa majorité, en 2024. Bien avant, le PSG avait coché le nom d'un de ses compatriotes. En effet, le 21 juin dernier, le10sport.com révélait en exclusivité un intérêt des Rouges et Bleus pour Andrey Santos, milieu de terrain évoluant au Vasco de Gama. Plusieurs clubs étaient dessus et c'est finalement Chelsea qui va rafler la mise.

Andrey Santos était très courtisé

Le début de carrière d'Andrey Santos aura tapé dans l'oeil des plus grands clubs européens. A seulement 18 ans, le brésilien figurait sur les tablettes du PSG, de Newcastle, du FC Barcelone et de Chelsea. Et après Christopher Nkunku, le club londonien a de nouveau devancé tout le monde pour s'offrir Andrey Santos.

EXCLU @le10sport : Révélé en exclusivité par https://t.co/28bg43IZmh, le transfert d'Andrey Santos à Chelsea se boucleSelon nos infos, avec les bonus, le montant grimpera à 40 M€ !https://t.co/pQk26vLOL5 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 25, 2022

Direction Chelsea !