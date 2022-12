Transferts - OM : Gerson bloque le mercato de Longoria

Axel Cornic

Après une première partie de saison extrêmement compliquée, Gerson est annoncé sur le départ à l’Olympique de Marseille, où Igor Tudor ne compte plus sur lui. La tâche n’est toutefois pas simple pour Pablo Longoria, qui ne souhaite pas brader le milieu de terrain acquis pour près de 30M€ il y a seulement un an et demi, mais qui parallèlement doit faire quelque chose en ce mercato hivernal.

La greffe ne prend pas ! Alors que tout était rose avec Jorge Sampaoli, qui avait d’ailleurs réclamé son arrivée, Gerson a vu sa situation à l’OM totalement changer avec Igor Tudor. Les deux hommes ne semblent pas du tout s’entendre et un départ du milieu de terrain est rapidement devenu inévitable. Mais pour aller où ?

Flamengo ne propose que 12M€

Car si Gerson souhaite retrouver le Brésil et son ancien club de Flamengo, les conditions ne sont pas réunies pour satisfaire toutes les parties concernées par ce dossier. C’est le cas de Pablo Longoria, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com réclame 20M€ pour l’international brésilien, alors que Flamengo n’a pour le moment proposé que 12M€... soit moins que la moitié du montant reçu par l’OM en juillet 2021. Ainsi, Longoria doit soit se résigner à garder le joueur, soit le barder.

Longoria a les mains liées sur le mercato