EXCLU - OM : Fin des négociations pour Gerson, il reste à l’OM

L’OM et Flamengo ne sont pas parvenus à trouver un accord pour le transfert de Gerson. Sauf improbable retournement de situation, le milieu de terrain brésilien va terminer la saison à Marseille.

Gerson à l’OM, ce n’est pas terminé. Malgré une forte envie de départ, le milieu de terrain brésilien ne pourra pas obtenir gain de cause et devrait donc rester à Marseille jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. Selon nos informations, les discussions entre l’OM et Flamengo sont désormais rompues. Les deux clubs ont tenté de trouver un accord pour le transfert du joueur mais l’écart entre les demandes de l’OM et ce que propose Flamengo est trop grand.

Le dossier Flamengo refermé

Comme révélé par le10sport.com , Flamengo a proposé 12 millions d’euros au plus haut des négociations entre les deux clubs. Dans le même temps, l’OM souhaite un chèque de 20 millions d’euros et ne dévie pas de cette ligne de conduite depuis le départ. Malgré les nombreuses tentatives de Flamengo, qui souhaitait vivement le retour de son enfant prodige, le dossier ne bougera pas. « C'est trop au-dessus de ce que nous pourrions payer , a déclaré le président de Flamengo. Je ne sais pas si c'était une stratégie de l'OM, mais pour le prix que nous l’avons vendu, nous ne l’achèterons pas ». Dans l’esprit des dirigeants marseillais, le dossier Gerson – Flamengo est refermé.

EXCLU - Mercato : Flamengo offre 12 M€, Gerson parti pour rester à l’OM https://t.co/QkG7g9qTQB pic.twitter.com/uHl5bLKH7z — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) November 30, 2022

Gerson va finir la saison à l’OM

Attendu à la reprise de l’entraînement la semaine dernière, Gerson ne s’est pas présenté au rendez-vous. Le Brésilien serait toutefois en terres marseillaises depuis quelques jours. Sauf retournement de situation, à ce jour hautement improbable, le milieu de terrain va terminer la saison avec l’OM et Igor Tudor. Pas vraiment ce qu’il souhaite, mais faute de trouver un club capable d’investir 20 millions d’euros, il va devoir se résigner. Encore plus avec la blessure d’Amine Harit, qui prive Tudor d’un atout au milieu du terrain.