OM : Parti du projet McCourt, il envoie un message poignant aux Marseillais

Aujourd'hui aux Urawa Reds, Hiroki Sakai sera resté cinq ans à l'OM. Plus d'un an après son départ, l'international japonais n'a pas été oublié par les supporters marseillais. Actuellement au Qatar avec sa sélection, le joueur de 32 a tenu à envoyer un message aux fans phocéens, également présents au Qatar pour soutenir la star nipponne.

Arrivé en 2016 à l'OM, Hiroki Sakai a laissé un merveilleux souvenir aux supporters de l'OM. Sa discrétion et ses prestations ont fait de lui d'un des chouchous du Vélodrome, jusqu'à son départ aux Urawa Reds en 2021. Mais plus d'un an après son transfert, Sakai continue d'être soutenir par les fans de l'OM, même au Qatar.

Sakai, l'un des chouchous du Vélodrome

Actuellement au Qatar avec la sélection japonaise, Hiroki Sakai a été interpellé par un fan de l'OM à la sortie de son hôtel. L'arrière droit n'a pas hésité à signer le maillot de ce supporter comme le montre une vidéo publiée sur Twitter.

Supporters marseillais, merci pour votre soutien continu. je n'oublierai jamais🙏⁡マルセイユサポーターの皆さん、変わらぬ応援ありがとうございます。凄く嬉しいです。#TeamOM pic.twitter.com/FFsbbKgHSX — Hiroki.Sakai 酒井宏樹 (@hi04ro30ki) December 3, 2022

