OM : Un nouveau crack est annoncé pour le projet McCourt

Arnaud De Kanel

Troisième gardien de l'OM, Simon Ngapandouetnbu dispute actuellement le Mondial au Qatar avec le Cameroun. S'il ne joue ni en sélection, ni en club, certains voient en lui le futur gardien de l'OM pour les années à venir. Un ancien pensionnaire de Ligue 1, Camerounais comme lui, s'est exprimé à son sujet.

Barré par Steve Mandanda et Pau Lopez la saison passé, Simon Ngapandouetnbu se retrouve désormais dans l'ombre de l'Espagnol et de son compatriote Ruben Blanco. Mais le portier de l'OM est encore jeune et il prend son mal en patience, prêt à tout pour s'imposer dans son club formateur. Actuellement au Qatar avec la sélection camerounaise, Simon Ngapandouetnbu a reçu un joli message de Benjamin Moukandjo.

«J'en ai entendu le plus grand bien»

Consultant pour beIN SPORTS durant le Mondial, l'ancien lorientais Benjamin Moukandjo a livré son analyse sur Simon Ngapandouetnbu dans les colonnes de La Provence . « J'en ai entendu le plus grand bien par l'un de mes amis. C'est un gardien à fort potentiel. Au Cameroun, on a souvent eu de grands spécialistes du poste : Bell, Songo'o, Nkono, Kameni... Aujourd'hui, on a Onana. On a cette ressource-là, à ce poste-là. Simon est encore jeune, il découvre la sélection » détaille Moukandjo.

«C'est l'avenir»

Benjamin Moukandjo se veut très optimiste pour la suite de la carrière du jeune portier de l'OM. « C'est l'avenir. A l'OM, il va apprendre. Avec ce Mondial, il est en avance sur ses temps de passage. Au Qatar, il observe, prend ses marques. J'espère qu'il fera une carrière à la Bell » confie le Camerounais.

Ngapandouetnbu veut s'imposer