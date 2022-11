OM : L’énorme message de Boudjellal pour l’OM

Thibault Morlain

Il y a quelques mois de cela, Mpurad Boudjellal s’était associé avec Mohamed Ayachi Ajroudi pour racheter l’OM. Alors que ce projet n’a finalement pas abouti, l’ancien président du RCT a finalement repris les commandes du Hyères 83 FC. Et ironie du sort, le club de Boudjellal va croiser le chemin de l’OM en Coupe de France.

Ces dernières heures, le tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe de France a été effectué. Et pour l’OM, c’est une rencontre face au Hyères 83 FC qui l’attend. Un match qui sera particulier… pour Mourad Boudjellal. Actuel président du club varois, il prétendait il y a quelques mois de cela au rachat de l’OM.

« C’est le retour du foot dans le Var ! »

Suite à l’annonce de cette rencontre entre l’OM et Hyères, Mourad Boudjellal a pris la parole. Et dans des propos rapportés par Var Matin , il a confié : « C’est le retour du foot dans le Var! C’est une affiche de rêve car Marseille est un club à part, le seul français champion d’Europe, dix fois vainqueur de la Coupe de France. On avait une chance sur quinze d’affronter l’OM... J’ai suivi le tirage au sort. Quand à la fin il ne restait plus que Marseille, Nice, Le Puy et Hyères, je me disais que se faire éliminer par Le Puy, ça allait être chiant. Mais quand j’ai réalisé qu’il ne restait plus que nous et Marseille … ».

« Ça va être l’événement de l’année »