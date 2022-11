OM : En difficulté, Payet reçoit un message… du gouvernement Macron

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison et l'arrivée d'Igor Tudor, Dimitri Payet prend son mal en patience. En 2023, l'international français pourrait enfin avoir la chance de briller, suite à la terrible blessure d'Amine Harit. En attendant la reprise de la Ligue 1, le joueur de l'OM a reçu l'hommage d'un membre du gouvernement.

Attaché à l'OM, Dimitri Payet est en plein calvaire depuis le début de la saison. La faute à Igor Tudor, qui n'hésite pas à se passer de ses services. Selon La Provence, l'international français prend son mal en patience et espère remplacer, dans les prochaines semaines, Amine Harit, blessé gravement dimanche dernier.

Le ministre de l'Education Nationale s'enflamme pour Payet

En grande difficulté, Dimitri Payet a reçu un message de Pape NDiaye. « Dimitri Payet, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup mais je ne l'ai jamais rencontré » a déclaré le ministre de l'Education Nationale dans les colonnes de La Provence.

Il déclare son amour à l'OM