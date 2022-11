OM : Dimitri Payet reçoit un improbable message... d'un ministre

Arnaud De Kanel

Moins fringuant que la saison passée, Dimitri Payet continue pourtant d'avoir énormément d'admirateurs. Dès qu'il foule la pelouse du Vélodrome, le numéro 10 de l'OM ne cesse d'être ovationné. Bien qu'il ne fasse pas l'unanimité dans tous les stades, Payet reste un joueur à part et le ministre de l'Éducation Nationale l'a bien compris. Il l'apprécie énormément.

C'est beaucoup plus compliqué cette saison pour Dimitri Payet. Mais le meneur de jeu de l'OM a déjà prouvé dans le passé ce dont il était capable et ses performances ont marqué dans les plus hautes sphères de l'État. En effet, Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation Nationale, est en admiration devant lui.

« C'est un joueur que j'apprécie beaucoup »

Invité de La Provence , Pape Ndiaye n'a pas caché son admiration pour Payet : « Dimitri Payet, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup mais je ne l'ai jamais rencontré. »

Il déclare également sa flamme à l'OM