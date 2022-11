OM : Lopez, Mandanda... Le beau message du vestiaire de Tudor

Arnaud De Kanel

En concurrence avec Pau Lopez, Steve Mandanda et désormais Ruben Blanco, Simon Ngapandouetnbu a le privilège de côtoyer plusieurs grands gardiens à seulement 19 ans. En sélection avec le Cameroun, il n'est pas en reste non plus car il est le remplaçant d'André Onana. Il a rendu un bel hommage à ses coéquipiers.

A 19 ans, Simon Ngapandouetnbu nourrit de grands espoirs pour la suite. S'il veut réussir une grande carrière, le Camerounais peut prendre exemple sur les gardiens qu'il fréquente en club et en sélection. A l'OM, il a connu Steve Mandanda, et travaille désormais avec Pau Lopez et Ruben Blanco. En sélection, c'est André Onana, demi-finaliste de la Ligue des champions avec l'Ajax en 2019 et joueur de l'Inter Milan actuellement. Simon Ngapandouetnbu est admiratif.

«J'apprends beaucoup avec eux»

« J'ai beaucoup de chance de travailler avec de très grands gardiens à mon âge. J'apprends beaucoup avec eux. Avec Pau et Ruben (Blanco) ça se passe très bien, ce sont vraiment des mecs cools » a-t-il confié dans un entretien accordé au Phocéen .

«Je travaille dur pour avoir ma place»