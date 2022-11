Foot - OM

OM : Gros retournement de situation pour Dimitri Payet ?

Publié le 15 novembre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Patron de l’OM sous Jorge Sampaoli, Dimitri Payet est devenu un simple remplaçant suite à la nomination d’Igor Tudor comme entraîneur. Le changement de situation a été radical pour le numéro 10 olympien qui a dû se contenter de bouts de matchs depuis le début de la saison. Mais voilà que cela pourrait évoluer pour Payet. Explications.

A l’instar de Gerson, Dimitri Payet a été l’un des grands perdants du changement d’entraîneur à l’OM. Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli et le Réunionnais s’est alors retrouvé sur le banc de touche. Malgré son statut sur la Canebière, Payet n’a reçu aucun cadeau de la part du Croate qui le juge hors de forme pour ce qu’il veut faire à l’OM. Remplaçant, le numéro 10 olympien ronge donc son frein et doit ainsi se contenter de quelques minutes. Toutes compétitions confondues, Dimitri Payet n’a joué que 542 minutes cette saison.

Payet de retour comme titulaire ?

Pas dans les plans d’Igor Tudor jusqu’à présent, Dimitri Payet pourrait bien voir sa situation évoluer lors de la reprise des compétitions après la Coupe du monde. En effet, ce dimanche, l’OM a perdu Amine Harit, gravement blessé au genou. Le Marocain va ainsi être indisponible pendant un certain temps, obligeant alors Igor Tudor à revoir ses plans alors que le joueur de 25 ans était important en attaque. Cela va donc libérer une place et Payet pourrait alors en profiter et retrouver ainsi un rôle de titulaire pour la seconde partie de saison avec l’OM.

OM : C'est confirmé, une terrible nouvelle tombe pour Harit https://t.co/m5gZ5wdxxn pic.twitter.com/VrZxF1iMAE — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

« Il faut que je fasse plus »