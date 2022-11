Foot - OM

OM : Le clan Harit sort du silence

Publié le 14 novembre 2022 à 18h45

Thibault Morlain

Si l’OM s’est imposé ce dimanche à Monaco (2-3), le club phocéen a perdu gros avec la terrible blessure d’Amine Harit. Victime d’une entorse des ligaments croisés, le Marocain manquera la Coupe du monde et plusieurs mois de compétition. Un coup du sort après lequel s’est confié le père d’Amine Harit.

Alors qu’Amine Harit se faisait une joie de disputer la Coupe du monde au Qatar avec le Maroc, le joueur de l’OM a finalement tout perdu ce dimanche. C’est sur une civière qu’il a quitté le terrain. Gravement touché au genou, Harit va donc devoir observer une longue période de convalescence, le privant alors du Mondial.

OM : Gros coup dur pour Harit, son bourreau réagit https://t.co/LcmCyueefW pic.twitter.com/szy4wGNtHR — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

« Il est dans un état psychologique très difficile »

Suite à ce terrible événement, le père d’Amine Harit a pris la parole. Rapporté par 360 Sport , il a alors confié à propos du joueur de l’OM : « Il est dans un état psychologique très difficile et critique, je le rejoindrai, si Dieu le veut, en France, avant qu'il ne soit opéré. Peu importe qu'Amine ne participe pas à sa deuxième Coupe du monde consécutive, nous lui souhaitons juste un prompt rétablissement ».

« Cela m'attriste profondément »