Mercato - OM : Grande nouvelle pour Longoria avec Marcus Thuram

La rédaction

En janvier prochain, Pablo Longoria compte bien densifier l'effectif marseillais et ciblerait notamment un attaquant français : Marcus Thuram. Pour le fils du champion du monde 98, Lilian Thuram, son transfert se précise. Le Borussia Mönchengladbach a ouvert la porte à son départ, mais selon la presse italienne, il n'ira pas à Manchester United.

Actuellement au Qatar avec les Bleus , Marcus Thuram a disputé quelques minutes face au Danemark? Mais à son retour, le joueur devrait être au cœur du prochain mercato hivernal. En fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach, le Français affole l'Europe et est notamment dans les petits papiers de Longoria;

L'OM encore dans la course

En effet, le président de l'OM souhaite recruter un numéro 9 cet hiver, tandis que Luis Suarez devrait quitter le club de la cité phocéenne. À noter que le président marseillais était présent lors du match entre la France et le Danemark ce samedi afin de superviser Thuram. Selon Tuttosport , le club allemand réclamerait 10M€ pour céder son joueur. Mais la concurrence est rude dans ce dossier.

Manchester United abandonne la piste