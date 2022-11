OM : Avant de retrouver l'OM, Boudjellal fait une annonce

Arthur Montagne

Début janvier, Mourad Boudjellal va retrouver l'OM, près de trois après avoir tenté de racheter le club en compagnie de Mohamed Ayachi Ajroudi. Et pour cause, les tirage au sort des 32èmes de finale de la Coupe de France a offert un choc entre l'OM et le Hyères FC, club dont il est président. Et Mourad Boudjellal ne cache pas son impatience.

Il y a près de trois ans, Mourad Boudjellal s'était lancé dans un projet avec Mohamed Ayachi Ajroudi pour racheter l'OM. Un projet rapidement tombé à l'eau qui a poussé l'ancien président du RC Toulon à se tourner vers un autre club. Désormais président du Hyères FC, Boudjellal s'apprête d'ailleurs à retrouver l'OM puisque les deux clubs s'affronteront en 32èmes de finale de la Coupe de France. Et ce dernier a du mal à masquer sa joie.

Boudjellal s'enflamme pour le match contre l'OM

« C’est magique parce que l’OM, c’est un club mythique. J’ai été élevé et j’ai adoré l’OM de Bernard Tapie. Et puis j’ai été élevé avec l’OM de Carnus et Skoblar et Magnusson donc ça me paraissait incroyable de jouer ce vrai OM. C’est magique, c’est la magie de la coupe de France », lance Mourad Boudjellal au Phocéen . Néanmoins, le stade de Hyères ne peut accueillir que 1500 personnes, ce qui semble trop peu pour la réception de l'OM.

Mercato - OM : Ajroudi, Longoria... L'incroyable sortie de Boudjellal sur la vente du club https://t.co/yyUIKzBaXo pic.twitter.com/2W6wF76fpB — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

«On sait qu’on a l’OM en face avec tout ce que ça représente»

« On a 1500 places donc on a envisagé de mettre la place à 10 000 €, mais on se dit que c’est un peu cher. Donc oui, bien sûr, on va chercher un stade plus grand. Mais on aimerait que ça se fasse dans la métropole. Nous, on est des voisins de vous à Marseille, et le football chez nous est en souffrance donc on a envie de montrer à notre voisin des Bouches-du-Rhône que dans le VAR, on sait se débrouiller avec ses mains, mais aussi avec ses pieds. Donc a envie de faire une belle fête du football avec une Rockstar qu’est l’OM. Mais on vient faire la fête autour de tout ça, sans aucune prétention. Maintenant, si sur un malentendu, on peut faire quelque chose, on le fera, mais on ne se prend pas pour d’autres. On sait qu’on a l’OM en face avec tout ce que ça représente », explique le président du club du sud de la France avant d'évoquer la possibilité de jouer le match au stade Mayol, l'enceinte du RC Toulon en rugby, club dont Mourad Boudjellal a également été le président par le passé.

