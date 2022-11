OM : Payet et Guendouzi détestés, il explique pourquoi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Capitaine de l’OM même s’il est régulièrement remplaçant, Dimitri Payet vit une saison difficile avec Igor Tudor. De son côté, Matteo Guendouzi a toujours le même statut : celui de titulaire indiscutable. Dans un entretien accordé à GQ, l’international français a parlé d’un point commun étonnant qu’il avait avec Payet.

Pour la deuxième saison de suite, Matteo Guendouzi et Dimitri Payet évoluent ensemble. Cadres de l’OM l’année dernière, ils ont largement contribué à la qualification du club olympien en Ligue des Champions. Mais cette saison, le capitaine de l’OM a vu son temps de jeu baisser considérablement en raison de l’arrivée d’Igor Tudor.

Payet revient bien

Pas de quoi entacher son implication pour autant. Décisif contre l’AS Monaco avec deux passes décisives alors qu’il était remplaçant, Dimitri Payet a montré qu’il pouvait encore apporter de belles choses à l’OM.

« Avec Dimitri Payet, on doit être les deux joueurs qui se font le plus siffler en Ligue 1 »