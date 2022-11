Foot - OM

OM : Longoria lâche ses vérités sur le cas Dimitri Payet

Publié le 15 novembre 2022 à 17h00

Thibault Morlain

Patron de l’OM la saison dernière avec Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a fait les frais de l’arrivée d’Igor Tudor. Aujourd’hui, le numéro 10 phocéen n’est plus qu’un remplaçant. Pas dans les plans de l’entraîneur phocéen, Payet doit donc se contenter de cette situation délicate. Mais le Réunionnais ne baisse pas les bras et cela fait plaisir à Pablo Longoria.

Le changement a été radical pour Dimitri Payet. Titulaire indiscutable la saison dernière à l’OM, celui qui était le capitaine de Jorge Sampaoli se retrouve désormais remplaçant avec Igor Tudor. Jugé hors de forme par le Croate, l’international français doit donc prendre son mal en patience sur le banc de touche et se contenter de quelques minutes. Forcément, cela a été compliqué à gérer pour Payet, mais il l’a expliqué, il n’entend pas baisser les bras et va faire plus pour faire changer d’avis Igor Tudor.

« Je suis très content de voir que des joueurs travaillent pour récupérer leur place »

Dimitri Payet s’est ainsi remis au travail pour retrouver une place de titulaire à l’OM. Des efforts qui ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Pablo Longoria. Ce mardi, en conférence de presse, le président phocéen a évoqué la situation de Payet, expliquant : « Je tiens à mettre en valeur ce que Payet et Dieng ont fait. Ce n'est pas facile pour un joueur comme Payet de vivre un début de saison avec un nouveau coach et de rentrer dans le football qu'on veut mettre en place. Je suis très content de voir que des joueurs travaillent pour récupérer leur place. On doit les remercier pour leur travail quotidien. Le travail paye ».

